الامارات | تأجيل موعد إطلاق المستكشف "راشد" إلى يوم غدٍ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء تأجيل إطلاق المستكشف "راشد" نحو سطح القمر إلى غد الخميس.

وأفاد المركز بأن موعد إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر سيكون غدًا الخميس عند الساعة 12:37 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات)

وكان من المقرر أن ينطلق المستكشف راشد اليوم الأربعاء إلى وجهته نحو القمر، وذلك من داخل قاعدة كيب كانيفرال في المجمع رقم 40 في ولاية فلوريدا.