الامارات | الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 نوفمبر 2022
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 02:45 وحتى الساعة 09:00 الثلاثاء 29/11/2022.
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