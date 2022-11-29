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الامارات | الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 نوفمبر 2022

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 02:45 وحتى الساعة 09:00 الثلاثاء 29/11/2022.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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