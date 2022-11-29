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الامارات | رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1530 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة اليوم الوطني

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالإفراج عن 1530 نزيلاً في  المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام ..وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.

وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء النزلاء لبدء حياة جديدة لبناء مستقبلهم وخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم وإدخال السرور على أهلهم في هذه المناسبة الوطنية العزيزة وبهدف الحفاظ على استقرار أسرهم وتخفيف معاناتها وذلك في إطار نهج سموه الدائم في الاهتمام بكل ما يحقق مصلحة الإنسان ويرتقي بمستوى حياته.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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