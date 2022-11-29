الامارات | بسبب كسر في الخط الرئيسي.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن منطقتين بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بأن هناك انقطاعاً للمياه في بعض من مناطق إمارة الشارقة، نتيجة لحدوث كسر في الخط الرئيسي، حيث يجري التعامل معه من قبل فرق الطوارئ في الهيئة بحرفية عالية واستجابة فورية.

وذكرت الهيئة أن المياه سوف تنقطع لمدة 12 ساعة عن منطقة الخان والمجاز بشكل مؤقت لحين إصلاح العطل.

وأكدت الهيئة لمتعامليها مدى حرصها الدائم على مصالحهم، وبذل كافة الجهود لعدم وقوع مثل هذه الأعطال، من خلال جدول الصيانة الدوري والمستمر، وتوفير الخدمات بصورة متواصلة ودون انقطاع في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.