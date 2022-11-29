الامارات | سلطان بن طحنون: مكتب فخر الوطن يمنح أكثر من 30,000 إقامة ذهبيه للعاملين في الخطوط الأمامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مكتب فخر الوطن تقديم الدعم لأبطال الخطوط الأمامية بمنحهم الإقامة الذهبية لتحقيق المزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، إنه تم حتى الآن منح أكثر من 30 ألفاً من العاملين في خط الدفاع الأول الإقامة الذهبية تقديراً لجهودهم الكبيرة التي قدّموها في سبيل حماية مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين أثناء انتشار جائحة كوفيد-19.

وأضاف سيواصل مكتب فخر الوطن منح المؤهلين من العاملين في خط الدفاع الأول الإقامة الذهبية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمنح الإقامة الذهبية للمهنيين المتميزين من أبطال الخطوط الأمامية، الذين قدّموا رعاية مباشرة ومتميزة لمرضى كوفيد-19 خلال فترة الجائحة، والذين تمّ ترشيحهم لنيل هذه الإقامات التي تبلغ مدتها 10 سنوات، من قبل الجهات المُنظّمة التي يتبعون لها.

ويعمل مكتب فخر الوطن عن كثب مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لمنح المزيد من المؤهلين العاملين في خط الدفاع الأول الإقامة الذهبية ، والذين ما زالوا يواصلون العمل والبذل بشكل يومي لحماية مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين، واستعدادهم الدائم للتصدّي لأي حالة طوارئ.

وتحرص قيادة دولة الإمارات من خلال هذه المبادرات الانسانية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي لمختلف أطياف المجتمع وتقديراً لأبطال الإنسانية والمتميزين في جهودهم الاستثنائية الداعمة لحماية الأفراد خلال جائحة "كوفيد19”.

وأعرب العديد من العاملين في الخطوط الأمامية عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، للعاملين في الخطوط الأمامية بما ينعكس على تعزيز استقرارهم المهني والأسري والاجتماعي ، ورفع معنوياتهم ودفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني لحماية مجتمع الإمارات في أوقات الطوارئ والأزمات .

وعبروا عن ارتياحهم لمبادرات مكتب فخر الوطن بمنح المزيد من العاملين في الخطوط الأمامية الإقامة الذهبية والتي تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة إليهم.

من جهته قال الدكتور جمال الدين القطيش مدير إدارة طبية الأشعة التداخلية والجلطات الدماغية في مستشفى توام: " أتقدم باسمي وباسم الكادر الطبي بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو رئيس الدولة ”حفظه الله " ومكتب فخر الوطن على هذه المبادرة لمنح الإقامة الذهبية، التي عززت الاستقرار والطمأنينة في النفوس”.

من جانبها قالت الدكتورة هالة أبو زيد أحمد أبو زيد مدير إدارة طبية، أقسام العناية المركزة الطبية الجراحية في مستشفى توام: "لقد وجدت كل الدعم والرعاية والتقدير أثناء محاربة الجائحة، كوني من ضمن منظومة الأطباء والقطاع الصحي الذين كانوا في المقدمة لمحاربة هذا الوباء، ومساعدة أهل دولة الإمارات، هذا الدعم الذي مكنني من متابعة عملي بكل أمان وراحة نفسية .. أشكر قيادة وحكومة الإمارات لتقديم الإقامة الذهبية لخط الدفاع الأول”.

من ناحيته قال الدكتور عمار الشبلي مدير قسم طبي، إستشاري طب الأطفال في مستشفى توام: " أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والقيادة الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية لمنح الأطباء الإقامة الذهبية تكريماً لجهودهم، لقد شعرنا بالتقدير بحصولنا على هذا الامتياز وازداد شعورنا بالاستقرار في وطننا الثاني”.

من جهته قال محمد علي، ممرض في وحدة العناية المُركّزة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع مايو كلينك: " كلّ الشكر والتقدير إلى مكتب فخر الوطن. لقد انتابني إحساس جميل جداً عند حصولي على الإقامة الذهبية، وسعدت مع عائلتي بهذه المكرمة التي زادت من قوّة ارتباطي بالإمارات التي بتّ أعتبرها بلدي الثاني".

من جانبها قالت سميتا سوريندران، صيدلانية في مستشفى إن إم سي التخصّصي: "إن حصولي على الإقامة الذهبية يعني تمتّعي بمستقبل مُشرق، حيث تُحفّزنا قيادة الدولة الرشيدة على التمسّك بالقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة التي تسود مجتمع الإمارات. أشكر القيادة الرشيدة ومكتب فخر الوطن على تكريمي مع عائلتي".

وبدوره قال ألفريدو بيلارمينو، قسم الإسعافية السريرية والتمريض في مستشفى كليفلاند أبوظبي: "لم يخطر على بالي قطّ أن يتحقّق حلمي بالحصول على الإقامة الذهبية، الأمر الذي يجعلني أستمرّ في تقديم الرعاية الصحية الآمنة للمرضى، وإحداث أثر إيجابي كبير في حياتهم. أتقدّم بالشكر والتقدير إلى قيادة الإمارات ومكتب فخر الوطن على هذه الهدية الرائعة".

وقالت نيمي بوبي، فني تخدير في مستشفى إن إم سي التخصّصي: "لقد ذُهلت عند حصولي على الإقامة الذهبية لعشر سنوات، الأمر الذي يجعلني أتطلع إلى مستقبل سعيد أتمكن من خلاله تحقيق أحلامي وآمالي، والعمل بمزيد من الإخلاص لخدمة مجتمع الإمارات. شكراً للقيادة الرشيدة ومكتب فخر الوطن من الأعماق".

