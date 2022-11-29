الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين عبدالله عبدالرحمن محمد عبيد الشامسي مديراً عاماً لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير عام لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُرقّى عبدالله عبدالرحمن محمد عبيد الشامسي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً عاماً للهيئة اعتباراً من الأول من ديسمبر 2022م.

