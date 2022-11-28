الامارات | سلطان القاسمي يوجه "كهرباء الشارقة" بتقديم دعم قدره 400 درهم للمستفيدين من مساعدات "اجتماعية الشارقة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، "كهرباء الشارقة" بتقديم دعم قدره 400 درهم للمستفيدين من مساعدات "اجتماعية الشارقة" تخصم من فاتورة استهلاك الماء والكهرباء والغاز، وتقديم 20 مليون درهم لتأهيل منازلهم بتقنيات حديثة موفرة للماء والكهرباء، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر "تويتر".