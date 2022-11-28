الامارات | مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة زوجة عبدالرحمن صالح آل صالح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة خلود بنت محمد عبدالله العمران، زوجة المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، وذلك خلال زيارة سموه صباح اليوم، إلى منزل العائلة في دبي.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد لزوج وأنجال الفقيدة وذويها عن صادق عزائه ومواساته لهم في مصابهم الجلل، راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحُسن العزاء.