الامارات | "الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، وذلك بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 04:00 وحتى الساعة 09:00 من صباح اليوم.

محمد يوسف

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