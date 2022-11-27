الامارات | تضمّنت 12 يوماً.. مجلس الوزراء يعتمد قائمة العطلات الرسمية للعام 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء، أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة خلال العام 2023، والتي تضمّنت 12 يوماً. تبدأ بعطلة رأس السنة الميلادية، في الأول من يناير 2023 لمدة يوم واحد، يليها عطلة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام اعتباراً من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444هـ.

وتضمنت قائمة العطلات، يوم وقفة عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة، ثم عطلة عيد الأضحى في الأيام من 10 إلى 12 ذي الحجة 1444هـ، وكذلك رأس السنة الهجرية، يوم 21 يوليو 2023، ثم عطلة المولد النبوي الشريف يوم 29 سبتمبر 2023.

كما تتضمن القائمة عطلة الاحتفالات باليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات يومي 2 و3 ديسمبر 2023.