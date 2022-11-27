الامارات | على مساحة 2216 كيلومتراً مربعاً.. محمد بن راشد يعتمد الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي على مساحة 2216 كيلومتراً مربعاً من مساحة الإمارة.

وأكد صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على “تويتر” أن الخطة تشمل مناطق مثل الليسيلي ولهباب والمرمرم والفقع والعوير وغيرها، مضيفاً: “لدينا المدينة الأجمل عالمياً.. وهدفنا القادم أن تكون أرياف دبي وبراريها بين الأكثر متعة وجمالاً”.

وتابع صاحب السمو: تطوير أرياف وبراري دبي يشمل مسار سياحي بطول 100 كيلومتر الأول من نوعه في المنطقة.. ومحميات طبيعية.. ومحطات للرياضات الصحراوية.. ومبادرات تنموية تخدم أبناء هذه المناطق.. سيتم توفير تجربة سياحية مختلفة وجديدة في أرياف وبراري دبي.. والقادم أجمل وأمتع.



