الامارات | سيف بن زايد وحامد بن زايد يقدمان واجب العزاء بوفاة سلمى بالقطري الخييلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء بوفاة سلمى علي خميس بالقطري الخييلي، والدة كلاً من جابر سحمي جابر الأحبابي، وظافر سحمي جابر الأحبابي وذلك في مجلس المرخانية في مدينة العين.

وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.