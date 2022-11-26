الامارات | شاب يخدع فتاة ويستولي على 175 ألف درهم بوعد زواج زائف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خداع فتاة عبر إيهامها برغبته في الزواج منها وتمكن من خلال هذا الوعد الزائف في الاستيلاء على مبالغ مالية منها بلغت قيمتها 175 ألف درهم، فيما قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزامه برد المبلغ.

وفي التفاصيل، اقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 175 ألف و468 درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان قد وعدها بالزواج وبناء على هذ الوعد كان يطلب منها مبالغ مالية على سبيل القرض على فترات وكانت تقوم بتحويلها له عن طريق محلات الصرافة وكذلك عن طريق الإيداع النقدي في حسابه بالإضافة إلى تسليمها له بعض المبالغ يدوياً وبعد ان تكشف لها أمره بعدم جديته في الزواج طالبته بإعادة المبلغ فرفض دون مبرر، وأرفقت سنداً لدعواها صور إيصالات تحويل مبالغ وصور إيداعات وصور مستندات أخرى، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه "على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه"، مشيرة إلى أن المدعى عليه بالرغم من حضوره جلسات الدعوى، لم يدفع بأي دفع أو دفاع فيما قدمته المدعية من إيصالات وما قررته في صحيفة الدعوى وإنما جاء دفاعه عاماً ما لا يسع المحكمة سوى القضاء للمدعية بطلبها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية مبلغ 175 الف و 468 درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .