الامارات | منصور بن زايد يشهد منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في ميدان الوثبة في أبوظبي منافسات اليوم الثاني من “جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2022” التي يُنظمها "اتحاد الإمارات لسباقات الهجن" بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

حضر المنافسات إلى جانب سموه معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد التراثي.

وقال سموه إنّ تنظيم منافسات "جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن"، برعايةٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يُجسّد حرص سموّه على تعزيز الألفة والمحبة والتنافس الإيجابي بين أبناء الإمارات، وسعيه الدائم للنهوض بالرياضات التراثية، ودعمه لترسيخ ما تحمله هذه المنافساتُ من قيمٍ نبيلة ومعانٍ إنسانية رائعةٍ، ودعوته لإحياء الموروث الأصيل والحفاظ على التقاليد العريقة لشعب دولة الإمارات.

وأشار سموه إلى أنّ "جائزة زايد الكبرى" ظلّت دائماً محطّ اهتمام ملاك الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لما تُجسّده من تمسكٍ بالهوية، وحفاظٍ على تراث الأجداد، سيراً على نهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع أُسُس الاهتمام بهذه الرياضة التراثية، ومهّد الطريق لريادة دولة الإمارات في تطويرها، ورعاية المهتمّين بها، وغرس حبها في قلوب أبناء الدولة.

و ثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الجهود التي يبذلها "اتحاد الإمارات لسباقات الهجن" للمحافظة على تألّق وتميّز منافسات الجائزة، وتنظيمها على أحسنِ وجهٍ، متنمياً سمُوه لجميع المشاركين في منافسات هذا العام التوفيق والنجاح.

كان سمُو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد حضر مأدبة الغداءٍ، التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن تكريما لسموه بمناسبة انطلاق منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن بالوثبة .

وتبادل الجميع الحديث عن رياضة الآباء والأجداد وأهمية مثل هذه المهرجانات التراثية في تعزيز الترابط الاجتماعي

وإحياء الموروث الثقافي الاصيل لدولة الامارات.

حضر المنافسات ومأدبة الغداء.. سعادة حمد بن سهيل الخييلي والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري و سعادة فرج بن حموده وسعادة حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ"مهرجان الشيخ زايد" و سعادة عبدالله مبارك المهيري عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان و عدد من ملاك الهجن وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الهجن.

تستمر فعاليات "جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2022"، حتى الأول من ديسمبر المقبل، وخصصت اللجنة المنظمة للجائزة، 36 رمزاً تتنافس عليها المطايا المشاركة على مدار 214 شوطاً تقام خلالها منافسات وفعاليات الجائزة.M