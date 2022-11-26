الامارات | "الإمارات للخدمات الصحية " تحصد جائزة أفضل جهة تطبق إطاراً لمستقبل الابتكار الرقمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت (مؤسسة الإمارات للخدمات) جائزة أفضل جهة تطبق إطاراً لمستقبل الابتكار الرقمي 2022 وذلك خلال مؤتمر عقدته مؤسسة البيانات الدولية (IDC) بمتحف المستقبل في دبي واستضافت خلاله أكثر من 200 من كبار قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال من مختلف أنحاء دولة الإمارات .

جاء فوز المؤسسة عن منصة إدارة الابتكار الرقمي "أفكاري" التي تعتبر من أبرز ركائز الرعاية الصحية المستخدمة من قبل موظفيها وشركائها وعملائها لتطوير الأفكار واختبار النماذج الأولية فضلاً عن دورها في تعزيز التحول الرقمي في المؤسسة.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي الرئيسة التنفيذية للابتكارمديرة مركز التدريب والتطوير في المؤسسة أن الفوز بهذه الجائزة يعتبر استكمالاً لمسيرة التفوق والريادة في مجال تقديم أعلى معايير الخدمات على مستوى المتعاملين وكذلك على مستوى الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية مشيرة إلى أن المؤسسة حريصة على غرس مبادئ ومفاهيم ممارسات الابتكار وفقاً لأفضل المعايير العالمية في جميع المستويات الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية، لتحقيق الارتقاء الحقيقي والنوعي للخدمات الرقمية والذكية.