الامارات | «الداخلية» تحدد المسموح والمحظور في عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة الداخلية الإرشادات الواجب اتباعها خلال احتفالات الدولة في عيد الاتحاد الـ51 للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.

وشدّدت على منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، والالتزام بقواعد المرور، وعدم استخدام «سبريه الحفلات»، وعدم طمس لوحة الأرقام أو تغيير لون المركبة وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وعدم كتابة عبارات أو وضع ملصقات غير مناسبة على المركبة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المصرح به، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة بتاتاً، وعدم تزويدها بمواد الضجيج أو إدخال إضافات، أو زوائد تؤثر في الرؤية، وعدم تعطيل حركة السير، أو القيام بحركات استعراضية، وعدم تغطية زجاج المركبة بالملصقات أو وضع شمسية أمامية.