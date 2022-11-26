الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عارضت امرأة تبلغ 21 عاماً حكماً غيابياً صدر بحقها من محكمة الجنايات بالحبس ثلاثة أشهر وإبعادها عن الدولة، بعد إدانتها بتهمة تعاطي المخدرات.

وأقرت خلال المحاكمة الحضورية بالتهمة، مشيرة إلى أنها مقيمة بالدولة وتعمل في صالون للسيدات وطلبت استعمال الرأفة.

وبعد نظر المعارضة انتهت المحكمة إلى أن الحكم الغيابي الذي صدر بإدانتها قائم على أسباب صحيحة تتفق مع القانون، ولم تبد المتهمة دفاعاً تغير به قناعة المحكمة بشأن الإدانة، لكن أخذاً بسلطتها في تقدير العقوبة رأت أخذها بقسط من الرأفة وقضت بتعديل الحكم إلى الغرامة 5000 درهم.