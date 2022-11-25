الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى معالي أنور إبراهيم بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رقية تهنئة مماثلة إلى أنور إبراهيم.
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