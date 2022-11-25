الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رقية تهنئة مماثلة إلى أنور إبراهيم.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى معالي أنور إبراهيم بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا.

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام