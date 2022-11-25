الامارات | شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين المركبات في عيد الاتحاد الـ51

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 نوفمبر 2022

حددت شرطة أبوظبي ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة وشروط تزيين المركبات اعتباراً من 28 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر 2022م، موضحة أنه سيتم مخالفة السائقين الذين لا يلتزمون بإزالة مظاهر الزينة عن مركباتهم، بعد انتهاء الفترة المسموح بها.