الامارات | شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين المركبات في عيد الاتحاد الـ51

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين المركبات في عيد الاتحاد الـ51 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 نوفمبر 2022
حددت شرطة أبوظبي ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة وشروط تزيين المركبات اعتباراً من 28 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر 2022م، موضحة أنه سيتم مخالفة السائقين الذين لا يلتزمون بإزالة مظاهر الزينة عن مركباتهم، بعد انتهاء الفترة المسموح بها.
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