الامارات | 22.1 ألف مخالفة في استخراج تصاريح العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن فرق التفتيش التابعة لها رصدت نحو 22.1 ألف مخالفة متعلقة بحالات عدم التزام بضوابط استخراج عقود تصاريح العمل ومنشآت لا تمارس أنشطتها، وذلك من خلال زيارات تفتيشية ميدانية للمنشآت ومواقع العمل، على مدى الأشهر الـ10 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التفتيش التي ينفذها المفتشون تتوزّع على 12 مهمة أو نوعاً، هي: متابعة عمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بسداد الأجور، ومتابعة المنشآت ذات مؤشرات الخطورة العالية، والالتزام بشروط وضوابط السكن العمالي.

وأضافت أن عمليات التفتيش تشمل التأكد من الالتزام بشروط وضوابط العمل وقت الظهيرة، ومتابعة وكالات التوظيف الخاصة والاستقدام وظروف العمل الناتجة عنها، وكذلك متابعة حالات الاشتباه في الاتجار بالبشر والعمل الجبري والتحرش الجنسي، إضافة إلى رصد المنشآت المغلقة التي لا تمارس نشاطها.