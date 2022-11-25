الامارات | مواطنة تتغلب على إعاقتها بالتعليم والعمل والزواج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلبت المساعد في شرطة رأس الخيمة، هند النقبي، على إعاقتها الجسدية، التي صاحبتها منذ الولادة، بالتفوق في التعليم، والتميز في العمل، واستقرار الزواج، فتخطت الصعوبات التي واجهتها في مراحل حياتها المختلفة.

وتعمل النقبي في فرع الحراسات، بمركز شرطة الرمس الشامل (شمال إمارة رأس الخيمة) منذ سنة 2014، وهي حاصلة على شهادة التميز الوظيفي.

وقالت النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «لم تمنعني إصابتي بالشلل منذ الولادة في تحقيق أحلامي وأمنياتي بالاندماج بشكل طبيعي في المجتمع، إذ بدأت في إكمال دراستي، وصولاً إلى التخرج في كلية التقنية بشهادة دبلوم إدارة أعمال، بمساعدة والديّ اللذين وقفا معي حتى أكملت مسيرتي التعليمية وأزالا كل الصعوبات التي اعترضت طريقي».

وأوضحت أن زواجها وإنجابها أربعة أطفال كان أكبر فرح في حياتها، إذ يقف زوجها معها في كل مراحل حياتها، ويساعدها في تربية ورعاية الأطفال. كما يساعدها في شؤون المنزل واحتياجاته، ويساندها في تطوير أدائها الوظيفي.

وقالت إنه «بعد الإنجاب زادت المسؤوليات، لكن وجود زوجي إلى جانبي خفف عني كثيراً من العبء، وشجعني على مواجهة جميع الصعوبات».

وأضافت أن علاقاتها بزميلاتها في العمل متميزة، وأنها تقدم المشورة والمساعدة لهن، إذا احتجن إليها.

وتابعت: «تعلمت أن أجعل من إعاقتي ميزة في حياتي الاجتماعية والمهنية. وخلال السنوات الماضية، حصلت على شهادة تميز في المجال الوظيفي، وعلى أكثر من 10 دورات في مجال عملي».

وأشارت إلى أن شرطة رأس الخيمة وفرت جميع الإمكانات لها، كما أن المسؤولين متعاونون معها وحريصون على مساعدتها على تطوير أدائها، مضيفة أنها تقوم بعملها على أكمل وجه، وتجد الراحة في الذهاب إلى العمل وتأدية مهامها.

وذكرت أنها قابلت العديد من أصحاب الهمم الذين وجدوا صعوبة في الاندماج بالمجتمع نتيجة لعدم تقبلهم لحالتهم الصحية، لكنها تنصح الجميع دوماً بضرورة مواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية، والاندماج في المجتمع، بسبب توافر جميع الفرص التي يحتاجون إليها لإظهار مواهبهم وقدراتهم المختلفة.