الامارات | شرطة دبي تجيب عن 99.6% من المكالمات الطارئة خلال 10 ثوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 99.6% في مؤشر الرد خلال 10 ثوان على المكالمات الطارئة على الرقم 999، خلال العام الماضي، متجاوزاً النسبة المستهدفة 97%.

وكشفت إحصاءات الإدارة التي اطلع عليها مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، خلال تفقد الإدارة ضمن برنامج التفتيش السنوي، عن تسجيل معدل دقيقتين و34 ثانية لمؤشر وصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة. وأشارت إلى أن مؤشر الرد على المكالمات غير الطارئة على الرقم 901 بلغ 92.9%، خلال العام الماضي، متجاوزاً النسبة المستهدفة 85%.

وأفادت الإحصاءات بأن شرطة دبي استقبلت عبر الرقم «999» خمسة ملايين و384 ألفاً و317 مكالمة خلال العام الماضي، مقابل أربعة ملايين و124 ألفاً و937 مكالمة في عام 2020، بينما استقبل مركز الاتصال «901» في العام الماضي 675 ألفاً و287 مكالمة، مقابل 701 ألف 569 مكالمة في عام 2020.

واستمع المنصوري إلى شرح حول برنامج «رصد»، وهو تطبيق على الهواتف الذكية لرصد السيارات المُخالفة من خلال إصدار تنبيه خاص عن ارتكابها مخالفة، بالإضافة إلى الاستماع لشرح حول مشروع تطوير الكاميرات الخارجية، ومشروع غرفة عمليات الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى بناء منظومة مُتكاملة من الجيل الجديد لغرفة العمليات الابتكارية، من خلال تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة.

وأكد المنصوري الدور الكبير التي تلعبه الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن، وسرعة وصول الدوريات بمختلف أشكالها، وفرق الإنقاذ إلى مواقع الحوادث، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية، وتعهدات القيادة العامة لشرطة دبي والتزاماتها نحو أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الشرطية، لما له من أثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.