الامارات | «بيئة المدن» يوصي بـ «الإنذار المبكر» لمواجهة الطوارئ

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شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة المدن» يوصي بـ «الإنذار المبكر» لمواجهة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى خبراء وباحثون مشاركون بختام أعمال المؤتمر العالمي «بيئة المدن» 2022، الذي أقيم تحت شعار «تطبيقات المدن الذكية المستدامة والمرنة»، بضرورة استخدام أنظمة الإنذار المبكر لزيادة مرونة المدن لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات.
وتطرقوا إلى تخصيص موازنات كافية لتقنيات المدن الذكية والمرنة، إضافة إلى العمل على تشكيل لجان على مستوى البلدية أو المدينة مخصصة لمكافحة تغير المناخ، وتمكين هذه اللجان من اقتراح لوائح ومعايير ومؤشرات أداء رئيسة جديدة وحوافز في قطاعات مختارة، من شأنها أن تساعد في تقليل البصمة الكربونية للمدينة.
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