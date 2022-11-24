الامارات | رئيس الدولة يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، في قصر الشاطئ في أبوظبي، وزير القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية سباستيان لوكورنو.

وبحث سموه والوزير الفرنسي خلال اللقاء مستوى تطور التعاون والتنسيق المشترك في الشؤون العسكرية والدفاعية والتي تسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للمسؤول الفرنسي.