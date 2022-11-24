الامارات | "الموارد البشرية": نستهدف توفير 22 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن نسبة التوطين في القطاع الخاص زادت بنسبة 27% في العام 2022، مقارنة بالعام 2020، ويعمل أكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة في هذا القطاع حالياً.

وذكرت الوزارة أنها تهدف إلى خلق 22 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص، ابتداءً من العام المقبل (2023)، ويهدف "نافس" إلى رفع عدد المستفيدين المواطنين من برامجها من 75 ألف مواطن ومواطنة إلى 170 ألفاً خلال خمس سنوات.

وأفادت إحصائية صادرة عن الوزارة، بأن برنامج "نافس" ساهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، حيث زاد عدد المواطنين العاملين في القطاع نفسه بنسبة 23% منذ إطلاق نافس في سبتمبر 2021، حيث انضم إلى هذا القطاع خلال هذه الفترة أكثر من 14 ألف مواطن ومواطنة.

ولفتت الوزارة إلى أن أغلب المواطنين في القطاع الخاص يعملون في أربعة قطاعات هي خدمات الأعمال والتجارة والوساطة المالية وخدمات الإصلاح.