الامارات | الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة الاستقرار للتحالف الدولي ضد داعش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت دولة الإمارات اجتماع مجموعة الاستقرار للتحالف الدولي ضد داعش برئاسة سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وبقيادة مشتركة من دولة الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وبحضور أعضاء المجموعة، والذي عقد بمقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي.

وركز الاجتماع على مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بدعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق والاحتياجات التمويلية لإعادة دعم اللاجئين والنازحين في مخيمات الهول والجادة وإعادة ادماجهم في المجتمع وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الطاقة وتوفير سبل العيش وفرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

وأكد سعادة الشامسي خلال كلمته الافتتاحية على أن دولة الإمارات عازمة على مواصلة مشاركتها بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق متطلبات الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، ضمن التحالف الدولي ضد داعش، والتي تهدف خلال المرحلة القادمة ضمان العودة الناجحة للنازحين واللاجئين لمجتمعاتهم بالمناطق المحررة.

وأشار سعادته إلى أن الاجتماع يعد فرصة لمشاركة وجهات النظر واستكشاف سبل جديدة للتعاون وتوسيع جهود التحالف العالمي لهزيمة داعش خاصة على المدى الطويل.