الامارات | «دفاع مدني دبي» تصنع لوحاً لإنقاذ العالقين في «الأماكن الصعبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنعت الإدارة العامة للدفاع المدني حلاً عملياً لتسهيل عمليات إنقاذ وإخلاء العالقين والمصابين في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالآليات التقليدية، مثل القوارب والدراجات البحرية، «جت سكي»، وهو لوح إنقاذ تم تصميمه في ورشة الإدارة.

وقال مساعد المدير العام لشؤون الإنقاذ والإطفاء بالدفاع المدني في دبي، العميد علي حسن المطوع، على هامش مشاركة الإدارة في المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2022 الذي أقيم في أبوظبي تحت عنوان «ننقذ الأرواح»، إن الإدارة عرضت أحدث ابتكاراتها ومعداتها في المعرض الذي تحرص على المشاركة به، للاطلاع على إحدى التجارب وتبادل الخبرات في مجال سرعة الاستجابة للحوادث وعمليات البحث والإنقاذ.

وعرضت الإدارة لوح نجاة صممته في الورشة الفنية يستخدم في حالة الطوارئ، وذلك بعد مواجهة تحديات في إخلاء العالقين في مناطق الفيضانات والتجمعات المائية غير العميقة، حيث كانت تتعطل القوارب والدراجات المائية بسبب الوحل أو عدم قدرتها على التوغل في المياه.

وأوضحت أنه بالإمكان استخدام اللوح في الأودية أو أي من النقاط التي يصعب الوصول إليها، وربطه في الدراجات المائية أو الإشراف على نقل المصابين بواسطة رجال الإنقاذ، ويمكنه جر أربعة أشخاص دفعة واحدة.

وأشارت الإدارة إلى أن اللجوء إلى الأفكار البسيطة يؤدي إلى نتائج جيدة طالما خضعت لدراسة، واعتمدت على إيجاد حلول، لافتة إلى أن الإدارة لديها 12 لوحاً حتى الآن مصنعة من الفلين القوي وسهل الحمل والاستخدام.

وعرضت الإدارة في منصتها كذلك أحدث الآليات المستخدمة للبحث والإنقاذ، وشملت مركبات التدخل السريع للمناطق الصحراوية والجبلية.