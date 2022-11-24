الامارات | 9 باحثين من «محمد بن راشد للطب» على قائمة أبرز 2% من العلماء في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن إدراج تسعة من أعضاء كادرها الأكاديمي، ضمن قائمة أبرز 2% من العلماء في العالم من قبل جامعة ستانفورد الأميركية، إحدى أهم مؤسسات البحث والتعليم العالي في العالم، وذلك في شهادة عالمية جديدة على تنامي مكانة دبي كمركز عالمي للامتياز البحثي والعلمي.

وقال مدير الجامعة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، الدكتور عامر أحمد شريف: «جامعة ستانفورد هي واحدة من المؤسسات البحثية والتعليمية الرائدة في العالم واختيار تسعة من الكادر الأكاديمي للجامعة ضمن هذه القائمة لأبرز المواهب العلمية في العالم علامة فارقة للجامعة، وإشارة للجهود البحثية المتميزة للكادر الأكاديمي. كما يعكس تميز الجامعة في الأبحاث وأثرها في تعزيز الابتكار والنهوض بالرعاية الصحية، إذ نشرت الجامعة نحو 1000 بحث علمي محكّم منذ تأسيسها في عام 2016».

ويتضمن تقرير ستانفورد لأبرز 2% من العلماء في العالم، قائمتين لأهم العلماء ممن حصلت منشوراتهم العلمية على أعلى عدد من الاقتباسات في الأبحاث العلمية المحكمة. وتركّز القائمة الأولى على تقييم إسهامات كل باحث في مجاله العلمي خلال عام 2021، وشملت سبعة أعضاء من الكادر الأكاديمي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهم: الدكتور ستيفان دو بليسيس، في مجال الإخصاب والتوليد، والدكتور سامويل هو، في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور كيوان محرم زاده، والدكتور مؤمن عطية، في مجال طب الأسنان، والدكتور أحمد أبوطيون، في علم الجينات والوراثة، والدكتور لاكشمانان جياسيلان، في مجال الطب الباطني والعام، والدكتور ناندو جوسوامي، في مجال جهاز القلب والأوعية الدموية وأمراض الدم.

أما القائمة الثانية فتركز على إسهامات العلماء في مجالهم العلمي على مدار حياتهم، وشملت أربعة أعضاء من الكادر الأكاديمي في الجامعة، وهم الدكتور سامويل هو، والدكتور توماس أدريان، في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور مؤمن عطية في طب الأسنان، والدكتور رياض بيومي في الطب الباطني والعام.

كما ذُكر ضمن القائمتين الأستاذ الدكتور الراحل ديميتريوس تسيافاس، الذي شغل سابقاً منصب أستاذ علاج جذور الأسنان في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان منذ 2016 حتى 2019، حيث تم تصنيفه في المجال الفرعي لطب الأسنان.