الامارات | 8571 أسرة من ذوي الدخل المنخفض استفادت من «التضامن الاجتماعي» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن صندوق التضامن الاجتماعي في الهيئة أسهم في تقديم الدعم والمساعدة لنحو 8571 أسرة من ذوي الدخل المنخفض والمستفيدين من المنافع المالية من مختلف الفئات، حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.

وأكدت الهيئة أهمية بناء علاقات فعالة ومثمرة مع الشركاء الاستراتيجيين، وتفعيل دورهم للإسهام في تحسين جودة حياة مختلف فئات المجتمع، وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع لتكريم شركائها الاستراتيجيين، وإطلاعهم على أبرز البرامج والإنجازات التي حققتها المشاريع والخدمات المجتمعية خلال العام الجاري.

وأكدت خلال استقبالها أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة في لقاء أقيم في مجلس الخوانيج في دبي، أهمية إشراك كل المعنيين بتطوير الخدمات المجتمعية، في تطبيق ومراجعة برامج التنمية المجتمعية، وأخذ اقتراحاتهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار، والاستفادة من دعمهم كل من موقعه، للوصول إلى منظومة مجتمعية تلبي احتياجات كل الشرائح، وتجعل دبي مدينة ملهمة لرفاه المجتمع.

واستعرضت مستجدات خطتها الاستراتيجية التي تم تطويرها بما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة، ومع التطورات الحضارية والاحتياجات التنموية المتزايدة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي في الهيئة سعيد أحمد الطاير: «أسهم شركاؤنا الاستراتيجيون من الجهات الحكومية والخاصة في دعم خدماتنا وتطويرها للارتقاء بحياة المواطنين، وأثروا تأثيراً إيجابياً في حياة عدد من الإماراتيين، حيث أسهم دعم صندوق التضامن الاجتماعي في الهيئة في تقديم الدعم والمساعدة لنحو 8571 أسرة من ذوي الدخل المنخفض والمستفيدين من المنافع المالية من مختلف الفئات، حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري».

وأضاف: «على صعيد خدمات التمكين المالي لمواطني إمارة دبي، تمكنت الهيئة بمساعدة شركائها من تمكين عدد من أصحاب الدخل المنخفض، وأصحاب الهمم القادرين على العمل، من خلال تطوير مهاراتهم، وتعزيز مسيرتهم الأكاديمية للحصول على وظائف ملائمة تسهم في خروجهم من دائرة الاعتماد على المساعدات المالية، وتضمن لهم العيش الكريم».

وتم خلال اللقاء تكريم الجهات المشاركة في دعم برامج وخدمات هيئة تنمية المجتمع، بما في ذلك الشركاء من المؤسسات الإعلامية، التي كان لها أثر مهم وكبير في وصول رسائل الهيئة إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع.