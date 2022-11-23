الامارات | عبد الله سلطان النعيمي: الإمارات تعزز الفرص المستقبلية للكوادر الوطنية ودخولها إلى القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي أن دولة الإمارات تعزز منظومة الفرص المستقبلية للكوادر الوطنية والكفاءات وتعزز بناء القدرات ودخولها إلى القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، وتعد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية من القطاعات المهمة التي تدعم خطط الإمارات المستقبلية، وتحقيق مستهدفات المئوية".

وقال خلال ترؤسه جلسة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022 بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية وهي: وزارات الموارد البشرية والتوطين، والمالية، والمجالس التنفيذية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، والدوائر المحلية المعنية بالموارد البشرية: "إن المحامين شركاء رئيسيون للسلطة القضائية في إحقاق الحق وإرساء أسس العدالة، وسنعمل على التنسيق والتعاون مع الشركات والمؤسسات لدعم المحامين المواطنين".

وأشار معاليه بأن عدد المحامين 1455 محامياً، وأن هناك 953 مكتب محاماة على مستوى الدولة، مشدداً على أهمية دور المحاماة في المجتمع باعتبارها أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة، وأن المحامين الشركاء الأساسيون في تقديم الخدمة العدلية.

وتُعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه والمنصة الوطنية الجامعة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتستعرض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، وتناقش الأهداف المحددة للسنوات العشر المقبلة، والخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.