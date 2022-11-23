الامارات | تجديد تأشيرة الزيارة والسياحة إلكترونياً خلال 48 ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خدمة طلب تمديد إذن دخول للدولة إلكترونياً، عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، لافتة إلى أن مدة التمديد تعتمد على نوع إذن الدخول الصادر، من حيث المدة وعدد مرات تقديم طلب التمديد.

وذكرت أنه يتم إصدار إذن الدخول إلكترونياً بعد 48 ساعة من تسلّم وقبول طلب الخدمة المستوفية الشروط، والخدمة متوافرة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.

وأوضحت أن تمديد إذن الدخول إلكترونياً يتطلب تنفيذ ثلاث خطوات، تبدأ بالتسجيل وإنشاء الحساب في نظام الخدمات الذكية، ثم تقديم الطلب وتسديد الرسوم، وأخيراً تمديد إذن الدخول، مشيرة إلى أنه يتوجب توفير جواز سفر للمكفول لا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر، ويتوجب على المتعاملين اتباع الإرشادات والمتطلبات المرسلة إليهم أثناء سير المعاملة تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب، ويتم إجراء التمديد من قبل الجهة التي قدمت على الطلب.

وأشارت إلى أن مدة التمديد تكون 30 يوماً مرتين بالنسبة لإذن دخول (للسياحة)، ويتم التقديم من خلال شركات السياحة، وكذا بالنسبة لتمديد إذن دخول (زيارة)، وتكون رسوم الطلب والإصدار والخدمات الإلكترونية لكل من إذن الدخول للسياحة والزيارة 610 دراهم.

وتكون مدة التمديد 30 يوماً لإذن دخول المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ رسوم الطلب والإصدار والخدمات الإلكترونية 710 دراهم، مع إرفاق صورة من جواز السفر ضمن الوثائق المطلوبة.

وتكون مدة التمديد أكثر من 30 يوماً في ثلاث أذونات دخول، الأول إذن دخول للعلاج، ويمدد لمدة 90 يوماً، وتبلغ الرسوم 510 دراهم، والثاني إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون، ويمدد 60 يوماً، وتبلغ الرسوم 260 درهماً، والثالث إذن دخول للدراسة، ويمدد 90 يوماً، وتبلغ الرسوم 610 دراهم.

جدير بالذكر أنه اعتباراً من أكتوبر 2018، أتاحت الهيئة للزوار والسياح في دولة الإمارات طلب تمديد تأشيرات الزيارة والسياحة وأذونات الدخول بكل أنواعها (طويلة أو قصيرة) لمدة 30 يوماً، ولمرتين فقط، بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية، ودون الحاجة إلى مغادرة دولة الإمارات.

ويترتب على المخالفين الذين يتجاوزون مدد التأشيرة من دون تجديدها حسب الأصول والمواقيت المحددة، غرامة بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير، تفرض بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ويتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق.

مدة البقاء لتأشيرة الدخول

حدّدت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول الأجانب مدة البقاء لتأشيرة الدخول للزيارة، إذ بينت أنه تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء على عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة، في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة.

وأشارت اللائحة إلى أن تأشيرة الدخول للزيارة تكون صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.

• مدة التمديد تعتمد على نوع إذن الدخول الصادر من حيث المدة وعدد مرات تقديم طلب التمديد.