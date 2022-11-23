الامارات | كهرباء الشارقة تنجز 80% من الخط الاستراتيجي لنقل المياه إلى ضاحية الشنوف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 80% من مشروع تمديد خط استراتيجي قطر 800 ملم لنقل المياه من محطة الزبير إلى ضاحية الشنوف وباستخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ على جودة المياه وسيوفر الخط الجديد المياه النقية العذبة لمناطق مهذب وهديبة والمناطق الجديدة في ضاحية الشنوف ويعزز من كفاءة الشبكة وسيتم إنجاز الخط بالكامل خلال شهر يناير المقبل.

وأوضح مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المهندس فيصل السركال، أن مشروع تنفيذ خط استراتيجي لنقل المياه من محطة الزبير إلى ضاحية الشنوف يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توصيل الخدمات الرئيسية للمناطق الجديدة والمشروعات التطويرية وفق أفضل المواصفات.

وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى حوالي 15.5 مليون درهم ويبلغ طول الخط أكثر من 6 كم وبقطر 800 ملم وبدأ العمل في المشروع خلال منتصف شهر يوليو 2022 ومن المخطط أن يتم إنجازه بالكامل في يناير 2023 ويتضمن المشروع أعمال الحفر وتمديد الأنابيب وإنشاء غرف محابس التحكم، وأعمال الحماية وصيانة الطرق المحيطة وتم استخدام أنابيب الكاربون ستيل المحمية بطلاء الإيبوكسي الآمن صحياً حسب أحدث المواصفات العالمية المتبعة في أنظمة توزيع و نقل المياه العذبة.

وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنجزت مشروع رفع كفاءة محطة ضخ الزبير للمياه المحلاه من 13.2 مليون جالون إلى 25 مليون جالون يومياً ، لتلبية الطلب المتزايد على المياه لخدمة المناطق الجديدة وسيعمل الخط الاستراتيجي الذي يتم تنفيذه حاليا على نقل المياه من المحطة إلى ضاحية الشنوف والمناطق المجاورة لها لتوفير المياه العذبة النقية للمساكن والمشروعات التطويرية التي سيتم تنفيذها في الضاحية خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كافة مناطق إمارة الشارقة ضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف لتطوير مشروعات المياه واستدامتها من خلال توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة.