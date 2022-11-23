الامارات | صوبة زجاجية للأبحاث البيئية في جامعة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت كلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد الجوية، «الصوبة الزجاجية للأبحاث البيئية – Greenhouse Inauguration».

وتوفر الصوبة ظروفاً مناسبة لنمو النباتات وإكثارها، كما تتيح الفرصة لإجراء التجارب البيئية على النباتات المختلفة تحت ظروف مختلفة من الحرارة والرطوبة لقياس مدى تحملها للعوامل البيئية.

كما توفر بيئة مثالية لإجراء البحوث البيئية على النباتات، ودراسة تأثير العوامل البيئية المختلفة فيها.