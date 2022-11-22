الامارات | «مسار القدرة» أطول مسار متصل للدراجات في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رقماً قياسياً جديداً يضاف إلى رصيد إمارة دبي، بدخولها موسوعة غينيس لأطول مسار متصل للدراجات الهوائية في العالم، وهو مسار القدرة للدراجات الهوائية الذي وصل طوله إلى 80.6 كيلومتراً، متجاوزاً الرقم القياسي العالمي المسجل خلال العام 2020 بطول 33 كيلومتراً.

وأعلن ممثل غينيس للأرقام القياسية عند بداية المسار بمنطقة القدرة في الجنوب الشرقي لإمارة دبي، أن مسار القدرة للدراجات الهوائية هو أطول مسار متصل للدراجات الهوائية على مستوى العالم.

وكشفت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق، ميثاء بن عدي، أن اللوحة الرخامية المحفور عليها شعار غينيس للأرقام القياسية، تم تثبيتها عند نقطة الانطلاق في مسار القدرة للدراجات بالقرب من «لاست إكزت» القدرة، حيث تشير العبارات المنقوشة عليها إلى طول المسار وشعار هيئة الطرق والمواصلات الجهة صاحبة الإنجاز.

وأكدت بن عدي عند تسلمها شهادة غينيس من الممثل الإقليمي للموسوعة، التزام الهيئة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي أطلق «استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات»، مشيرة إلى أن إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في دبي وصل إلى نحو 542 كيلومتراً في الربع الأول من العام الجاري 2022، وتخطط الهيئة لرفع هذا الرقم إلى 819 كيلومتراً في نهاية العام 2026.

وذكرت أن مزايا مسار القدرة للدراجات لا تأتي من كونه الأطول على مستوى العالم فقط، بل إنه يمتاز بتصميمه وفق أعلى مستويات الأمان والسلامة، ومزود بجميع اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، ويجتاز مساحة واسعة من الكثبان الرملية والبحيرات المائية، ما يجعله الأكثر جذباً وتفضيلاً للمحترفين وهواة ركوب الدراجات الهوائية من كل مكان في العالم، ويمتد المسار على مساحة واسعة في منطقة القدرة تقدر بنحو 188 كيلومتراً مربعاً.

وأوضحت أن مسار القدرة المتصل بدون انقطاع يتفرع منه مسارات فرعية للدراجات الهوائية يصل طولها مع المسار الأصلي إلى 135 كيلومتراً، مزودة بهواتف اتصال للطوارئ موزعة على 30 نقطة ممتدة على طول المسار بالإضافة إلى أماكن مظللة تتوفر فيها مقاعد للجلوس، ومطاعم ودورات مياه، ومحال لتأجير الدراجات.

وتتمتع المناظر على مسار القدرة للدراجات بإطلالات سياحية وطبيعية جذابة، وتعد من أفضل أماكن التخييم وتستقطب أعداداً كبيرة من الأفراد، وخصوصاً من محبي ومحترفي ركوب الدراجات الهوائية.