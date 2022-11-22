الامارات | "موارد عجمان" تعلن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني في الجهات الحكومية بالإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة بالجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 إلى يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022.

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، كما هنأت شعب دولة الإمارات والمقيمين وجميع العاملين في حكومة عجمان.