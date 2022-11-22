الامارات | 7515 شركة خاصة مسجلة في «المعاشات» حتى نهاية أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لشهر أكتوبر الماضي، أن عدد المسجلين في الهيئة من القطاع الخاص ارتفع إلى 21 ألفاً و868 مشتركاً، كما زاد عدد شركات القطاع الخاص على نحو غير مسبوق ليصل إلى 7515 شركة مسجلة في الهيئة حتى نهاية أكتوبر، من ضمن 7874 جهة مسجلة لدى الهيئة، إذ يبلغ نصيب القطاع الحكومي الاتحادي من العدد الإجمالي 93 جهة، فيما يبلغ عدد جهات العمل المسجلة من القطاع الحكومي المحلي 266 جهة.

وقالت الهيئة إن جهات العمل في القطاع الخاص ملزمة بالتسجيل لدى الهيئة باستثناء الجهات العاملة منها، أو تقع مقراتها الرئيسة في إمارة أبوظبي، بحيث يتعين عند التحاق مواطن بأي منها وضمن النطاق المذكور التسجيل لدى الهيئة والاشتراك عن المواطنين لديها، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وأوضحت أن جهة العمل ملزمة بتسجيل المواطن خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل، ويتعين سداد الاشتراكات عنه بحد أقصى بحلول منتصف الشهر التالي للشهر الذي التحق بها فيه، تجنباً لأي غرامات قد تنشأ نتيجة التأخير عن دفع هذه الاشتراكات التي تطبق دون سابق تنبيه أو إنذار، داعية جهات العمل إلى تثقيف موظفي الموارد البشرية لديها بقانون المعاشات لتجنيبها عبء دفع المبالغ الإضافية التي قد تتكبدها نتيجة لضعف الوعي بالقانون.

ولفتت الهيئة إلى إمكان جهات العمل طلب الورش التوعوية عن القانون أو الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني بالهيئة (خدمة تقديم ورش العمل).

وتشير بيانات الهيئة عن شهر أكتوبر الماضي إلى أن عدد المسجلين في القطاع الحكومي الاتحادي بلغ 34 ألفاً و740 مؤمناً عليه، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الحكومي المحلي 29 ألفاً و828 مشتركاً. ويبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 21 ألفاً و868 مشتركاً، ينقسمون إلى 6671 مشتركاً، و15 ألفاً و197 مشتركة.

كما كشفت بيانات الهيئة أن عدد الخدمات التي قدمت خلال شهر أكتوبر بلغ 4119 خدمة، تنوعت ما بين خدمات إلكترونية وأخرى عن طريق مراكز الخدمة التي زارها 1282 متعاملاً خلال الشهر نفسه، في حين استقبل مركز الاتصال بالهيئة وأجاب عن 9303 اتصالات. وخلال أكتوبر، صرفت الهيئة 783 طلباً كمستحقات نهاية خدمة وتعويضات.

وأنجزت 113 طلب «ضم خدمة»، و31 طلب «شراء مدة خدمة اعتبارية».

جهة العمل ملزمة بتسجيل المواطن خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقه بها.

34.7 ألف مواطن مسجلون في القطاع الحكومي الاتحادي.