الامارات | 76.7 مليون درهم لسداد مديونية 134 مواطناً من الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 76 مليوناً و755 ألف درهم، لسداد مديونية 134 حالة من الحالات المعروضة عليها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين. وأكد رئيس الديوان الأميري رئيس اللجنة راشد أحمد بن الشيخ، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ23 سداد مديونية 134 حالة من المحكومين على ذمة قضايا مالية، والمتوفين المعسرين. وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى 978 مليوناً و254 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1961 مستفيداً.