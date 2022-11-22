الامارات | شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 29 نوفمبر الجاري، لمدة 60 يوماً. ووفقاً للقرار، يطبق التخفيض على المخالفات المسجلة قبل 26 نوفمبر، ولا يشمل المخالفات المشددة. وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد بن غانم الكعبي، أن القرار جاء بمناسبة عيد الاتحاد الـ50 للدولة.

من جانبه، دعا مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد صالح محمد الظنحاني، أفراد المجتمع، إلى الاستفادة من الخصم وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.