الامارات | محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو الشيوخ أولياء العهود ونوّاب الحُكَّام وكبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

بدأت مراسم الافتتاح بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى قاعة زايد في مقر المجلس الوطني الاتحادي، حيث عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات، واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وتفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بافتتاح الجلسة، حيث قال سموه : "إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي .. على بركة الله وتوفيقه .. نفتتح مجلسكم الميمون .. ونرجو من الله عزّ وجلّ أن يكون هذا الافتتاح افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد".

عقب ذلك، تُليَ مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدعوة المجلس للانعقاد، في دوره العادي الرابع من فصله التشريعي السابع عشر.

وخلال الجلسة، ألقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش كلمة المجلس، أعرب خلالها عن بالغ الترحيب بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو أولياء العهود ومعالي الوزراء والضيوف، موجهاً بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لدعمها المستمر للمجلس الوطني الاتحادي، بما يُمكنه من أداء عمله على أكمل وجه، سيرًا على ذاتِ النهجِ الذي أرساهُ المغفورُ له، الشيخُ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانُه المؤسسون، طيَّب الله ثراهم، من قيمٍ ومبادئ، وتأكيداً على مُضيّ القيادة الرشيدة في تدعيمِ مؤسساتِ الاتحاد، وتقويتِها.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي على أولوية التنمية الاقتصادية، كذلك الحفاظ على مقومات السيادة والأمن كمبدأ أساسي لا يُمكنُ التنازلُ عنه أو التهاونُ فيه، مشيراً إلى أنَّ المواطنَ الإماراتي سيظل محورَ كل الاهتمامِ والرعايةِ بفضل توجيهات القيادةِ الرشيدة.

كما أكد صقر غباش حرص المجلس على أنْ يكونَ دومًا أكثر قرباً وارتباطًا وتجاوبًا مع قضايا الوطنِ والمواطنِ، بتنسيقٍ كاملٍ مع الحكومةِ لأداءِ مهامِه التشريعيةِ والرقابيةِ على نحو تَحظى فيه بوافرِ اهتماماتِه كل القضايا المعنية بالقطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والإسكانِ، والرعايةِ الصحيةِ، والتوطينِ، والبنيةِ التحتيةِ، وكل ما يرتبطُ بتنميةَ المجتمعِ ورعايةِ كلِّ فئاتِه.

بعد ذلك رُفعت الجلسة، والتقطت الصور التذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع سمو أولياء العهود، ورئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث هنأهم سموه بانعقاد الدورة الجديدة للمجلس متمنياً لهم النجاح والتوفيق في رسالتهم وأدوارهم في خدمة مجتمعهم.

حضر مراسم الجلسة الافتتاحية، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ونيابة عن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.