الامارات | غائم جزئيا.. الطقس المتوقع غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً شمالاً وعلى بعض المناطق الغربية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، ومضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:39 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 18:21الثاني عند الساعة 05:41.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:16 والمد الثاني عند الساعة 08:06 والجزر الاول عند الساعة 14:21 والجزر الثاني عند الساعة 02:47