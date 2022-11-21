الامارات | اعتماد دولي لجامعة العين في «التربية الخاصة» و«الدراسات العليا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة العين على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد في إعداد المعلمين CAEP في الولايات المتحدة الأميركية، لكل من برنامجي بكالوريوس التربية في «التربية الخاصة» ودبلوم «الدراسات العليا» المهني في التدريس. وأكد رئيس الجامعة، الدكتور غالب الرفاعي، أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي كان من أهم الأهداف الإستراتيجية للكلية، إذ سعت للحصول عليه عبر التزامها بالمعايير الأكاديمية.