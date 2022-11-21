الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عروض

تعلن متاجر عن عروض مغرية لجذب المستهلكين، لكن بمجرد ذهابهم يكتشفون أن السلع المشمولة بالعروض محدودة وتنفد في الدقائق الأولى من بدء العرض، الأمر الذي اعتبروه تضليلاً لهم.

مستشفى

نوّه زوار لمستشفى دبي بما وصفوه بالخدمات الصحية المميزة التي يتلقونها وبما يحقق رضا المتعاملين، علماً أن المستشفى يشهد إقبالاً كبيراً من المرضى والمراجعين.

حفر

اشتكى مستخدمون لطرق داخلية بمنطقة البستان في عجمان وجود حفر في هذه الطرق، تتسبب في إحداث أضرار بسياراتهم، مطالبين الجهات المختصة بإعادة رصفها بما يتواكب مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها إمارة عجمان.

طعام

نوّه قراء بخدمة بيع الطعام الجاهز في بعض محال السوبر ماركت باعتبارها تسهل عليهم الحصول على وجبات طعام بأسعار معقولة، لكنهم دعوا إلى تشديد الرقابة على جودة ذلك الطعام، بعدما لاحظوا أن بعض الأصناف قديم وغير صالح.

أسعار

دعا قراء المطاعم والمتاجر إلى مراجعة أسعارها التي ارتفعت بشكل لافت في الأشهر الأخيرة، بذريعة ارتفاع أسعار الشحن وغيرها، خصوصاً بعدما عادت انسيابية الشحن إلى سابق عهدها، وانخفضت أسعار الكثير من السلع في بلدان المنشأ.

إلحاح

اشتكى زوّار لمراكز تجارية إلحاح بائعي العطور عليهم من أجل تجربة عطورهم وإقناعهم بالشراء، ما يسبّب لهم إزعاجاً كبيراً، مطالبين بضرورة الكف عن مثل هذا السلوك المنفر الذي لا يخدم رغبة البائعين في التسويق لمنتجاتهم.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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