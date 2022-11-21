الامارات | «طرق دبي» تنفذ مسارات جديدة للدراجات الهوائية في الخوانيج ومشرف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد مشروع تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية، في منطقتي الخوانيج ومشرف، بطول سبعة كيلومترات، ترتبط مع المسارات القائمة في المنطقتين البالغ طولها 32 كيلومتراً، وبذلك ترتفع أطوال المسارات في المنطقتين إلى 39 كيلومتراً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن المشروع يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة لتوفير مسارات خاصة للجري والدراجات الهوائية تغطي جميع مناطق دبي، بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة، كما يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الربط بين مسارات الدراجات القائمة.

وأضاف أن المسار الأول للدراجات الهوائية، يبدأ من الحديقة القرآنية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حتى تقاطعه مع شارع الخوانيج، ويعبر الشارع من خلال الجسر المشترك للمشاة والدراجات الهوائية القائم على شارع الخوانيج، والمسار الثاني يبدأ من حديقة مشرف، ويمتد حتى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ومنها يتجه شمالاً على طول الشارع حتى تقاطعه مع شارع الخوانيج، وبذلك يبلغ طول المسارات في منطقتي الخوانيج ومشرف نحو 39 كيلومتراً.

وأوضح الطاير أن مسار الدراجات الهوائية في منطقتي الخوانيج ومشرف يعد جزءاً من مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات الهوائية، وتتضمن خطة المسارات حتى عام 2026 تنفيذ 278 كم من المسارات الإضافية، ليصل طول مسارات الدراجات الهوائية إلى 819 كم. وأضاف أنه روعي في تصميم وتنفيذ المسارات وتحديد السرعات عليها، تطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يتوافق مع طبيعة المنطقة وتصنيف المسارات، لتشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها كإحدى وسائل التنقل البديلة والمستدامة.

سرعة الدراجات

حددت هيئة الطرق والمواصلات سرعات الدراجات الهوائية في دبي بـ30 كم/ساعة في المسارات المخصصة للهواة والمسارات المشتركة مع المركبات على الطرق الآمنة، و20 كم/ساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب، وذلك حرصاً على سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.