الامارات | محمد بن راشد يصل الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصل الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
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