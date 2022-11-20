الامارات | محمد بن راشد يصل الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر.