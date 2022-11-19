الامارات | الطقس غائم.. وفرص لسقوط أمطار غزيرة.. حتى الأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر اعتباراً من غدٍ حتى الأربعاء المقبل، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب، تصاحبه كتلة هوائية باردة، كما تتدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات.

وأوضح المركز أن الطقس، خلال هذه الفترة، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله سحب ركامية، خصوصاً شرقاً وشمالاً، تمتد على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض تلك المناطق، وعلى فترات متباعدة.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم رطباً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية على البحر، تصبح مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، خصوصاً غرباً، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع أن الطقس غداً سيكون رطباً صباحاً على المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية، تتحوّل تدريجياً إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً، خصوصاً غرباً، يصبح متوسط الموج تدريجياً ليلاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً، تتخلّله بعض السحب الركامية، خصوصاً شمالاً، وعلى بعض المناطق الغربية والساحلية، مع استمرار فرصة سقوط الأمطار، مؤكداً حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر، فيما يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يصبح طقس الأربعاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر، فيما يكون الموج خفيفاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وكانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال شهر نوفمبر 39.9 درجة مئوية في سويحان سنة 2021، بينما أقل درجة حرارة 4.1 درجات مئوية على جبل جيس سنة 2009.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، يبلغ متوسط سرعة الرياح خلال هذا الشهر 10.7 كم/ساعة، ومتوسط الرطوبة النسبية 57%، ويراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى من 76% إلى 85%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى من 29% إلى 39%.

وبلغت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 211.4 ملم على جزيرة «دلما» عام 2013.

الطقس غداً سيكون رطباً صباحاً على المناطق الداخلية، ثم يصبح غائماً، مع فرصة لسقوط أمطار.