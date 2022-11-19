الامارات | "الأرصاد":انخفاض في "الحرارة" وأمطار "غزيرة أحياناً" حتى الأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تتأثر خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء المقبلين، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب، يصاحبه كتلة هوائية باردة، كما تتدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات.

وأوضح المركز أن الطقس خلال هذه الفترة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية، خاصة شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض تلك المناطق، وعلى فترات متباعدة.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، رطباً مع احتمال تشكّل ضباب و ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً وغائماً أحياناً، خاصة غرباً وعلى السواحل، منوهاً إلى حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً مساءً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً يبقى رطباً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد تكون ركامية، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية على البحر، تصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي خاصة غرباً وخفيف الموج في بحر عمان.