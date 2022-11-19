الامارات | «الوطني» ينتخب المراقبين ويشكّل لجانه الدائمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الـ17، الإثنين، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس.

وحسب جدول أعمال الجلسة، يؤدي خالد عمر راشد الخرجي، اليمين الدستورية عضواً في المجلس، خلفاً للعضو علي جاسم آل علي، رحمه الله.

كما يجري خلال الجلسة انتخاب المراقبين، وتشكيل لجان المجلس، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى.

كما يحاط المجلس علماً بمشروعات القوانين الواردة من الحكومة.