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الامارات | حمدان بن محمد برفقة "راشد" و"شيخة": عندنا صيد اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مع متابعيه على منصة "إنستغرام" صوراً تُظهر سموه ونجليه "شيخة" و"راشد" ومحمد أحمد جابر خلال رحلة صيد.

وأرفق سموه مع الصور تعليقاً قال فيه: يوم رائع في الخارج.. عندنا صيد اليوم

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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