الامارات | حمدان بن محمد برفقة "راشد" و"شيخة": عندنا صيد اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد برفقة "راشد" و"شيخة": عندنا صيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مع متابعيه على منصة "إنستغرام" صوراً تُظهر سموه ونجليه "شيخة" و"راشد" ومحمد أحمد جابر خلال رحلة صيد.
وأرفق سموه مع الصور تعليقاً قال فيه: يوم رائع في الخارج.. عندنا صيد اليوم
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