الامارات | 3 أيام عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من الأول وحتى الثالث من شهر ديسمبر 2022 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة " يوم الشهيد ” واليوم الوطني الـ51 ".
جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022 .
ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بمناسبة اليوم الوطني الـ51 أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها. كما توجهت بمناسبة يوم الشهيد بالتحية لشهداء الوطن وذويهم.
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