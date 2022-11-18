الامارات | المري يكرم باكستانياً نظّم السير في تقاطع بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بحضور مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهير المزروعي، عباس خان باتي خان (باكستاني)، تقديراً لمبادرته في سرعة تنظيم حركة السير والمرور في أحد التقاطعات في إمارة دبي، لحين حضور الدورية الشرطية المُختصة. وجاء تكريم المري لعباس خان بعد تداول الجمهور لمقاطع فيديو له على تطبيقات التواصل الاجتماعي، تظهر قيامه بتنظيم حركة السير والمرور في أحد التقاطعات ما أسهم في تعزيز السلامة العامة لمُستخدمي الطريق.

وأثنى المري على جهود عباس خان وحسن تصرفه، مؤكداً أنه أسهم في نقل صورة حضارية من خلال شعوره بالالتزام والمسؤولية المجتمعية، فيما عبر المُكرم عن سعادته بهذا التكريم.